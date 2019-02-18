2019-02-18T15:56:53+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 19 февраля днем будет -2

По области – ветер до 14 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 19 февраля днем будет -2Прогноз погоды в Иркутске: 19 февраля днем будет -2Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 19 февраля будет тепло. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер ночью ожидается юго-восточный 4-9 м/с, днем переменный до 5 м/с. Температура воздуха ночью -15,-17, днём столбики уличных термометров покажут всего 0,-2 градуса.

- По области - переменная облачность, в западных и северных районах местами небольшой и умеренный снег, на остальной территории без осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, в северных районах порывы до 14 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -15,-20, при прояснении -23,-28, в западных и северных районах при облачной погоде -5,-10. Днём 19 февраля в Иркутской области ожидается +1,-4, в пониженных формах рельефа -7,-12. В западных районах и в горах южного Прибайкалья местами температуры будут плюсовыми – воздух прогреется до +6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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