Вице-чемпион России повержен: «Байкал-Энергия» обыграла красноярский «Енисей»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-18T16:22:22+03:00

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» порадовали своих болельщиков и в очередном матче Суперлиги обыграли вице-чемпиона России прошлого сезона красноярский «Енисей» со счетом 5:3.

Серьезную заявку на победу бело-синие сделали еще в концовке первого тайма, за 5 минут отправив в ворота голкипера "Енисея" и сборной России Романа Черных три мяча. Сначала с игры отличились Руслан Тремаскин и Александр Баздырев, а затем после розыгрыша углового мяч в сетку вколотил Виталий Денисов.

Едва начался второй отрезок, как все тот же Виталий Денисов оформляет дубль. И вновь наш 11-й номер был точен после розыгрыша углового. Кстати, дважды ему ассистировал Руслан Тремаскин. После этого гостям удалось размочить счет после голов Сергея Ломанова и Вячеслава Вдовенко. Поймавший кураж Руслан Тремаскин вскоре отправляет в ворота красноярцев пятый мяч. Гости смогли еще раз отличиться благодаря своему лидеру Алмазу Миргазову, но на большее «Енисей» не хватило.

Наши парни добывают очень важные три очка и в отличном настроении отправляются в последнее перед серией плей-офф выездное турне. Оно начнется в столице Татарстана. «Байкал-Энергия» сыграет 24 февраля в Казани с местным «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU