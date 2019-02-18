Первенство СФО по вольной борьбе: у спортсменок Иркутской области – три медали

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-18T16:23:28+03:00

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Три медали разного достоинства привезли с собой спортсменки Иркутской области с первенства СФО по вольной борьбе среди девушек до 18 лет. Турнир проходил в Кызыле. За «золото» боролись 90 девушек из Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края, республик Тыва и Хакасия.

- Спортсменки Приангарья привезли золотую, серебряную и бронзовую медали, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Правда, вместе на пьедестале они не стояли. Выступали в разных весовых категориях. Итак, золото в весе до 53 кг у уроженки села Еланцы Ольхонского района Алины Банаевой. Серебряная медаль у Кристины Твердохлебовой из Бохана. Она боролась за медаль в весовой категории до 43 кг. А бронза – у тулунчанки Тамары Митиненко.

Эти три победы дали спортсменкам Приангарья путевку на первенство России. Оно пройдет с 21 по 24 марта в Мытищах в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU