2019-02-19T03:32:15+03:00
Спорт

Международные соревнования по стрельбе во Франции: у иркутянина – две золотые медали

Артем Черноусов продолжает побеждать
Мария КНЯЗЕВА
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Артем Черноусов. Фото: Стрелковый союз РоссииАртем Черноусов. Фото: Стрелковый союз России
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Иркутский стрелок, мастер спорта России Артем Черноусов продолжает набираться мастерства и не забывает демонстрировать его. Вот очередная победа его меткого глаза. На международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия во Франции. В Орлеане ему не было равных в стрельбе на 10 метров.

- В олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин за медали боролись 30 спортсменов из десяти стран, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Артем Черноусов одержал победу с результатом в квалификации 579 очков из 600 возможных, в финале – 241.

Второе место в этой дисциплине занял Антон Аристархов из Московской области, бронза – у Михаила Исакова из Архангельской области.

Артем Черноусов - в центре. Фото: Министерство спорта Иркутской области

Артем Черноусов - в центре. Фото: Министерство спорта Иркутской области

Вторую медаль Артем завоевал вместе с напарницей Виталиной Бацарашкиной из Омской области. Они показали мастерство в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд. Серебряную медаль в копилку сборной России принесли Светлана Медведева из Санкт-Петербурга и Вадим Мухаметьянов из Ямало-Ненецкого автономного округа. А вот на третьей ступени пьедестала оказались хозяева - французские стрелки Матильда Ламолл и Мэтью Перье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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