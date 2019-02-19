В Иркутске утром 19 февраля пробки 7 баллов: ДТП на ул. Рабочей и 2-ой Железнодорожной
Во вторник 19 февраля в Иркутске пробки 7 баллов. Самые протяженные на данный момент заторы на улицах Сурнова и Рабочего штаба по направлению в центр. По дороге из Ленинского района пробка начинается еще перед Иннокентьевским мостом, далее ул. Сурнова, ул. Ангарская, до ул. Рабочей.
Затор на ул. Рабочего штаба начинается почти у Якутского тракта, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». На этих двух отрезках скорость транспорта 5 км/ч.
На другом мосту из Ленинского района – Иркутном – так же затруднено движение. Далее, мимо курорта «Ангара». Дело осложняет еще и ДТП на ул. 2-ой Железнодорожной. Ставшая уже привычной пробка длится до самого Глазковского моста.
ИСТОЧНИК KP.RU