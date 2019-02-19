Помогите найти! Пенсионер пропал в Ангарске
Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Ангарскому городскому округу просят помочь найти 85-летнего ангарчанина.
- Юрий Битенев ушел из дома 15 февраля в неизвестном направлении из дома, расположенного в 6 микрорайоне, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, - сообщает пресс-служба МВД РФ по Иркутской области.
Пенсионеру на вид 86-87 лет, лицо европейского типа, рост 160-165 см, среднее телосложение, волосы седые, коротко подстриженные.
Одет был в куртку болотного цвета, темно-зеленые брюки, черную вязаную шапку. Приметы: шрам на животе, три шрама на голове.
Всех, кто видел Юрия или что-либо знает, куда он мог направиться, просьба сообщить в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: 8 (3955) 53-05-15, 02.
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ИСТОЧНИК KP.RU