2019-02-19T04:27:34+03:00
Общество

Помогите найти! Пенсионер пропал в Ангарске

Ушел из дома несколько дней назад
Мария КНЯЗЕВА
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Юрий Битнев. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиЮрий Битнев. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по Ангарскому городскому округу просят помочь найти 85-летнего ангарчанина.

- Юрий Битенев ушел из дома 15 февраля в неизвестном направлении из дома, расположенного в 6 микрорайоне, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, - сообщает пресс-служба МВД РФ по Иркутской области.

Пенсионеру на вид 86-87 лет, лицо европейского типа, рост 160-165 см, среднее телосложение, волосы седые, коротко подстриженные.

Одет был в куртку болотного цвета, темно-зеленые брюки, черную вязаную шапку. Приметы: шрам на животе, три шрама на голове.

Всех, кто видел Юрия или что-либо знает, куда он мог направиться, просьба сообщить в ближайший отдел полиции, либо по телефонам: 8 (3955) 53-05-15, 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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