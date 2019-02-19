Иркутская команда отобрана на чемпионат России по керлингу
Путевку на чемпионат России по керлингу удалось завоевать иркутской мужской команде «Комсомолл 1». Право участвовать в чемпионате спортсмены получили после выступления на всероссийских соревнованиях по керлингу среди мужских команд в Дмитрове в Московской области.
- Иркутская команда заняла в Дмитрове второе место, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – За поездку на чемпионат России боролись 16 мужских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Иркутской, Самарской, Челябинской и Калининградской областей, Краснодарского и Красноярского краев, республики Татарстан.
По итогам игр на первом месте - московская команда «Москвич 2», у иркутян – второе место. На третьем – «Москвич 3».
Вот имена наших керлингистов: Андрей Шевченко, Кирилл Грехнев, Артем Каретников и скип Андрей Дудов. Все они – воспитанники областной спортивной школы «Россия». Их ждет поездка в Сочи в апреле. Именно там намечены игры чемпионата России.
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ИСТОЧНИК KP.RU