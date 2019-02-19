Мужчину, пропавшего без вести 22 года назад, ищут в Иркутской области
Уже 22 года родные и близкие ничего не знают о судьбе 61-летнего Ратникова Николая Васильевича. Еще в октябре 1996 года он ушел из своего дома в поселке Чунский и пропал.
И вот появилась новая возможная зацепка. В январе 2019 года похожего мужчину видели в Ангарске. Сыщики, которые ищут пропавшего, считают, что он страдает потерей памяти и не имеет постоянного места жительства.
Похожего мужчину видели в Ангарске. Возможно, он страдает потерей памяти. Фото: пресс-служба СУ СК России Иркутской области.
В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области сообщили его приметы: на вид 60 лет, рост 160-174, голубые глаза, кудрявые волосы, ромбовидное лицо, операционный шрам на левой стороне груди.
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ИСТОЧНИК KP.RU