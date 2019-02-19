2019-02-19T07:11:32+03:00
Происшествия

Пожар в Братске: из девятиэтажного дома спасли 8 человек

Еще 50 жильцов покинули многоэтажку до приезда спасателей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пожар в Братске: из девятиэтажного дома спасли 8 человек.Пожар в Братске: из девятиэтажного дома спасли 8 человек.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В пожарную службу Братска поступил сигнал, очевидцы рассказали, что горит девятиэтажный дом на улице Комсомольская. Единственный подъезд высотки заволокло дымом. Большая часть жильцов успела выйти на улицу, но 8 человек все еще оставались в своих квартирах. С помощью дыхательных масок спасатели вывели их на свежий воздух.

- Почти одновременно замкнули два электрощита на третьем этаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пострадавших нет.

После того, как пламя потушили, а здание проветрили, люди вернулись в свои дома. Пожарные нашли еще один источник дыма, неизвестный поджог мусор на первом этаже. Полицейские уже задержали подозреваемого. Сыщики выясняют его мотивы. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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