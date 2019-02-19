Мошенница заплатила таксисту билетом банка приколов в Братске

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-19T07:58:22+03:00

Шофер не заметил подвоха и дал ей сдачу

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку аферистов попался житель Братска. Работая таксистом, мужчина выполнял очередной заказ. Ничем непримечательная поездка закончилась в отделении полиции. Пассажирка, рассчитываясь с шофером, протянула ему пятитысячную купюру. Таксист, пошарив по карманам, все-таки наскреб сдачу и вернул клиенту деньги, после чего женщина ушла.

Только спустя несколько минут он понял, что его обманули. Приглядевшись к банкноте, братчанин понял, что ему подсунули билет «банка приколов». Полицейские смогли найти и задержать аферистку.

- Ей оказалась 27-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело.

Сыщики выясняют все детали случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU