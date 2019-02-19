В Бурятии внук зарезал деда из-за оскорблений

СЕГОДНЯ 09:35 2019-02-19T09:35:29+03:00

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Домашние посиделки закончились убийством в селе Сулхара в Бурятии. 47-летний мужчина занимался домашними делами во дворе дома со своим 16-летним внучатым племянником, пока отец подростка уехал по делам. Завершение «рабочего дня» сельчане решили отметить с алкоголем.

Во время застолья дед начал оскорблять внука, между родственниками вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки внук схватил со стола нож и несколько раз ударил мужчину в живот. К сожалению, раны оказались смертельными, и он скончался на месте. Подросток в панике позвонил друзьям, которые вызвали полицию и скорую помощь.

- Возбуждено уголовное дело,- сообщили в пресс-службе СУ СК Росси по Бурятии. – Действия молодого человека оценит специальная экспертиза.

Сыщикам предстоит выяснить, были ли это необходимая оборона, и находился ли парень в состоянии аффекта. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU