«СтудЗима 2019» стартовала в Иркутской области
Более полутысячи юношей и девушек со всех уголков Прибайкалья примут участие в традиционном фестивале здоровья и активного отдыха «СтудЗима 2019».
Фестиваль не проводился с 2015 года и был возрожден только в прошлом году. Он пройдет в три этапа. На первом, который уже прошел, студенты сражались в интеллектуальной игре «Квиз» по истории области и строительстве БАМа. С помощью игры в Дозор узнавали, кто лучше разбирается в городских достопримечательностях и знаковых местах.Второй этап стартует в этот четверг 21 февраля - студенты представят свои творческие проекты.
- Этот фестиваль позволяет юношам и девушкам прочувствовать командный дух и предложить нестандартное решение проблем,- рассказал министр по молодежной политике Александр Попов.
На третьем этапе студенты будут преодолевать полосу препятствий «Скаутское ралли» по льду Байкала. Завершиться фестиваль в поселке Листвянка.
ИСТОЧНИК KP.RU