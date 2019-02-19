«СтудЗима 2019» стартовала в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-19T10:45:48+03:00

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Более полутысячи юношей и девушек со всех уголков Прибайкалья примут участие в традиционном фестивале здоровья и активного отдыха «СтудЗима 2019».

Фестиваль не проводился с 2015 года и был возрожден только в прошлом году. Он пройдет в три этапа. На первом, который уже прошел, студенты сражались в интеллектуальной игре «Квиз» по истории области и строительстве БАМа. С помощью игры в Дозор узнавали, кто лучше разбирается в городских достопримечательностях и знаковых местах.Второй этап стартует в этот четверг 21 февраля - студенты представят свои творческие проекты.

- Этот фестиваль позволяет юношам и девушкам прочувствовать командный дух и предложить нестандартное решение проблем,- рассказал министр по молодежной политике Александр Попов.

На третьем этапе студенты будут преодолевать полосу препятствий «Скаутское ралли» по льду Байкала. Завершиться фестиваль в поселке Листвянка.

ИСТОЧНИК KP.RU