Конокрады украли двух лошадей в Иркутском районе

СЕГОДНЯ 12:55 2019-02-19T12:55:21+03:00

Их задержали с поличным, когда они разделывали убитых животных

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31-летняя жительница поселка Пивовариха Иркутского района заметила пропажу своей лошади и жеребенка, и обратилась в полицию. Сыщики на месте преступления обнаружили следы копыт, которые вели в лес. По ним то и вышли на похитителей, они уже разделывали туши убитых животных. Задержанные с поличным мужчины 32-х и 35 лет были доставлены в отдел полиции, где они во всем признались.

- Ими оказались жители Забайкалья и Тывы,- заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Один из них уже был ранее судим.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчины раскаялись и готовы возместить ущерб хозяйке животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU