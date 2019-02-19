СЕГОДНЯ 15:10 2019-02-19T15:10:17+03:00

Двое мужчин погибли на пожаре в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

В пожарную службу Шелехова поступил сигнал, звонившая женщина рассказала, что горит дом ее соседей на улице Мира. И уточнила что, там могут находиться люди.

Прибывшие на место происшествия пожарные увидели, что из окон деревянного здания валит густой черный дым. Огонь уже полыхал внутри. Войдя в дом, спасатели нашли тела двух мужчин 36-ти и 32-ух лет.

- Перед гибелью они распивали алкоголь, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Из-за позднего обнаружения пожара помочь им было уже невозможно.

Спасатели смогли локализовать пламя и не дать ему перейти на соседние здания. Дознаватели нашли в дымоходе следы прогаров, что указывает на то, что печь сильно топили. По предварительной версии, это и стало причиной пожара.

Всего с начала года в Иркутской области произошло 909 пожаров, из них 222 из-за неисправных печей.

ИСТОЧНИК KP.RU