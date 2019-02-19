Прогноз погоды в Иркутске: 20 февраля днем будет +2

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-19T16:34:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске 20 февраля - переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14,-16, днём будет тепло, столбики уличных термометров покажут 0, +2.

- По области - переменная облачность, в отдельных районах слабый снег, в северных районах местами небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью -13,-18, в пониженных формах рельефа -23,-28, в северных районах -7,-12, при прояснении -17,-22. Днем 20 февраля синоптики обещают +3,-2, местами -6,-11. В западных районах Иркутской области, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде ожидается до +7º.

ИСТОЧНИК KP.RU