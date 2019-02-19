2019-02-19T16:34:01+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 20 февраля днем будет +2

По области -2, +3
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 20 февраля днем будет +2Прогноз погоды в Иркутске: 20 февраля днем будет +2Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 20 февраля - переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14,-16, днём будет тепло, столбики уличных термометров покажут 0, +2.

- По области - переменная облачность, в отдельных районах слабый снег, в северных районах местами небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью -13,-18, в пониженных формах рельефа -23,-28, в северных районах -7,-12, при прояснении -17,-22. Днем 20 февраля синоптики обещают +3,-2, местами -6,-11. В западных районах Иркутской области, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде ожидается до +7º.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубок Европы по дзюдо в Италии: иркутянин – серебряный призер
Задержан водитель, сбивший 17-летнего подростка в Братске
Двое мужчин погибли на пожаре в Иркутской области
ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки
Конокрады украли двух лошадей в Иркутском районе
«СтудЗима 2019» стартовала в Иркутской области
Готовность Иркутской области к пожароопасному периоду и паводкам обсудят на площадке ЗакСобрания
Водителя, сбившего 17-летенего школьника, разыскивают в Братске
В Бурятии внук зарезал деда из-за оскорблений
Мошенница заплатила таксисту билетом банка приколов в Братске
В Братске инсценировали бой с моджахедами
Пожар в Братске: из девятиэтажного дома спасли 8 человек
Мужчину, пропавшего без вести 22 года назад, ищут в Иркутской области
Иркутская команда отобрана на чемпионат России по керлингу
Помогите найти! Пенсионер пропал в Ангарске