Кубок Европы по дзюдо в Италии: иркутянин – серебряный призер
В Риме накануне завершились соревнования Кубка Европы по дзюдо. Иркутянин Евгений Прокопчук завоевал на престижном турнире серебряную медаль.
- Евгений выступал в весовой категории до 73 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.
Прокопчук провел шесть поединков, пять из них выиграл без помарок. И всех противников лишал возможности победить быстро. Самый длинный поединок продлился 2 минуты 13 секунд.
- Он одержал победу над соперниками из Германии, Нидерландов, Китая, - отметил тренер спортсмена Сергей Гончаров. - За выход в финал выиграл у японца. Но в самой главной схватке уступил китайскому спортсмену. Для Евгения это первый такой высокий результат на международной арене.
Евгений Прокопчук занимается дзюдо в иркутском филиале ЦСКА. Тренируют дзюдоиста Сергей Гончаров и Сергей Иванов.
ИСТОЧНИК KP.RU