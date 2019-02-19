2019-02-19T17:02:08+03:00
Спорт

Кубок Европы по дзюдо в Италии: иркутянин – серебряный призер

Соревнования проходили в Риме
Мария КНЯЗЕВА
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Кубок Европы по дзюдо в Италии: иркутянин – серебряный призер. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской областиКубок Европы по дзюдо в Италии: иркутянин – серебряный призер. Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области
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В Риме накануне завершились соревнования Кубка Европы по дзюдо. Иркутянин Евгений Прокопчук завоевал на престижном турнире серебряную медаль.

- Евгений выступал в весовой категории до 73 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Прокопчук провел шесть поединков, пять из них выиграл без помарок. И всех противников лишал возможности победить быстро. Самый длинный поединок продлился 2 минуты 13 секунд.

- Он одержал победу над соперниками из Германии, Нидерландов, Китая, - отметил тренер спортсмена Сергей Гончаров. - За выход в финал выиграл у японца. Но в самой главной схватке уступил китайскому спортсмену. Для Евгения это первый такой высокий результат на международной арене.

Евгений Прокопчук занимается дзюдо в иркутском филиале ЦСКА. Тренируют дзюдоиста Сергей Гончаров и Сергей Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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