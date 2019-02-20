Живопись, скульптура, мозаика: выставка «Образ женщины» откроется 21 февраля в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:32 2019-02-20T03:32:28+03:00

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Скульптуры, батик, рисунки, пастель, эмаль, мозаика – всего 70 работ включает в себя выставка «Образ женщины» в Музейной студии Иркутского краеведческого музея. Все они так или иначе изображают женщину в разное время, занятую разными делами.

- Выставка охватывает полвека, что позволяет посмотреть, как изменился взгляд художников на прекрасных дам, изменилась социальная роль прекрасной половины человечества, - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея.

В экспозиции собраны работы известных и именитых художников — Анатолия Алексеева, Сергея Григорьева, Василия Ольховика и других мастеров из архива музея, а также – картины современных художников, выполненные в последние годы. Например, автопортреты Анастасии Ижганайтене и Валентины Дережановой. Также будут представлены работы Юлии Ружниковой, Яны Лисициной, Анастасии Кардашовой. Аси Журавлевой, Светланы Шергиной и других обладательниц таланта.

Стоит отметить, ранние работы в экспозиции созданы в стиле социалистического реализма, раскрывающие типический облик героинь интеллектуального и физического труда, тружениц сельского хозяйства. А молодые художники стремятся больше отобразить внутренний мир женщины, нежели ее социальный статус. Откроется выставка завтра, 21 февраля, в 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU