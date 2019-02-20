2019-02-20T03:32:28+03:00
Общество

Живопись, скульптура, мозаика: выставка «Образ женщины» откроется 21 февраля в Иркутске

В экспозиции – более 70 работ
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Картина Яны Лисициной "Весенний ветер". Фото: предоставлено Иркутским краеведческим музеемКартина Яны Лисициной "Весенний ветер". Фото: предоставлено Иркутским краеведческим музеем
Изменить размер текста:

Скульптуры, батик, рисунки, пастель, эмаль, мозаика – всего 70 работ включает в себя выставка «Образ женщины» в Музейной студии Иркутского краеведческого музея. Все они так или иначе изображают женщину в разное время, занятую разными делами.

- Выставка охватывает полвека, что позволяет посмотреть, как изменился взгляд художников на прекрасных дам, изменилась социальная роль прекрасной половины человечества, - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея.

В экспозиции собраны работы известных и именитых художников — Анатолия Алексеева, Сергея Григорьева, Василия Ольховика и других мастеров из архива музея, а также – картины современных художников, выполненные в последние годы. Например, автопортреты Анастасии Ижганайтене и Валентины Дережановой. Также будут представлены работы Юлии Ружниковой, Яны Лисициной, Анастасии Кардашовой. Аси Журавлевой, Светланы Шергиной и других обладательниц таланта.

Стоит отметить, ранние работы в экспозиции созданы в стиле социалистического реализма, раскрывающие типический облик героинь интеллектуального и физического труда, тружениц сельского хозяйства. А молодые художники стремятся больше отобразить внутренний мир женщины, нежели ее социальный статус. Откроется выставка завтра, 21 февраля, в 15.00.

Читайте также:

Афиша выставок в Иркутске на март 2019: образ женщины, иллюстрации, скульптуры, животные и их детеныши, и многое другое

Всемирный день театра в Иркутске: гала-концерт, награждения, капустники

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десять медалей: конькобежцы Иркутской области победили на всероссийских соревнованиях
Выставка «География вампиловских постановок» открылась в Иркутске
Эвакуировали 500 человек: пожар в общежитии Иркутска утром 20 февраля
Кубок Европы по дзюдо в Италии: иркутянин – серебряный призер
Прогноз погоды в Иркутске: 20 февраля днем будет +2
Задержан водитель, сбивший 17-летнего подростка в Братске
Двое мужчин погибли на пожаре в Иркутской области
ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки
Конокрады украли двух лошадей в Иркутском районе
«СтудЗима 2019» стартовала в Иркутской области
Готовность Иркутской области к пожароопасному периоду и паводкам обсудят на площадке ЗакСобрания
Водителя, сбившего 17-летенего школьника, разыскивают в Братске
В Бурятии внук зарезал деда из-за оскорблений
Мошенница заплатила таксисту билетом банка приколов в Братске
В Братске инсценировали бой с моджахедами
Пожар в Братске: из девятиэтажного дома спасли 8 человек
Мужчину, пропавшего без вести 22 года назад, ищут в Иркутской области
Иркутская команда отобрана на чемпионат России по керлингу
Помогите найти! Пенсионер пропал в Ангарске