Эвакуировали 500 человек: пожар в общежитии Иркутска утром 20 февраля

СЕГОДНЯ 03:54 2019-02-20T04:11:02+03:00

Эвакуировали 500 человек: пожар в иркутском общежитии утром 20 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Сегодня утром, 20 февраля, вспыхнул пожар в общежитии по улице Коммунистической. Пожарным поступил сигнал – сработала автоматическая пожарная сигнализация. Также вызов подтвердили звонившие.

- Пожар на пятом этаже, - говорили жильцы общежития. – Весь этаж в дыму.

Прибывшие огнеборцы в первую очередь позаботились о безопасности людей.

- Так как эта пятиэтажка - общежитие, мы понимали, что дым сразу заполнил общий коридор, и люди на верхнем этаже могут быть заблокированы в своих комнатах, - рассказал пресс-службе МЧС РФ по Иркутской области заместитель начальника службы пожаротушения Павел Белкин. - В дыму пришлось вскрывать и обходить каждую комнату и проверять на наличие людей. Возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метра в течение 5 минут.

Всего эвакуировано более 500 человек, 100 из них пришлось выводить сотрудникам газодымозащитной службы. И только один из них был доставлен в больницу с предварительным диагнозом – отравление угарным газом.

Возгорание произошло в одной из комнат. Спасатели установили, что там вплотную стоял обогреватель к кровати, отчего загорелись матрас и личные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU