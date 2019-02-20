2019-02-20T04:11:02+03:00
Происшествия

Эвакуировали 500 человек: пожар в общежитии Иркутска утром 20 февраля

Одного человека увезли в больницу
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Эвакуировали 500 человек: пожар в иркутском общежитии утром 20 февраляЭвакуировали 500 человек: пожар в иркутском общежитии утром 20 февраляФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 20 февраля, вспыхнул пожар в общежитии по улице Коммунистической. Пожарным поступил сигнал – сработала автоматическая пожарная сигнализация. Также вызов подтвердили звонившие.

- Пожар на пятом этаже, - говорили жильцы общежития. – Весь этаж в дыму.

Прибывшие огнеборцы в первую очередь позаботились о безопасности людей.

- Так как эта пятиэтажка - общежитие, мы понимали, что дым сразу заполнил общий коридор, и люди на верхнем этаже могут быть заблокированы в своих комнатах, - рассказал пресс-службе МЧС РФ по Иркутской области заместитель начальника службы пожаротушения Павел Белкин. - В дыму пришлось вскрывать и обходить каждую комнату и проверять на наличие людей. Возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метра в течение 5 минут.

Всего эвакуировано более 500 человек, 100 из них пришлось выводить сотрудникам газодымозащитной службы. И только один из них был доставлен в больницу с предварительным диагнозом – отравление угарным газом.

Возгорание произошло в одной из комнат. Спасатели установили, что там вплотную стоял обогреватель к кровати, отчего загорелись матрас и личные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десять медалей: конькобежцы Иркутской области победили на всероссийских соревнованиях
Выставка «География вампиловских постановок» открылась в Иркутске
Живопись, скульптура, мозаика: выставка «Образ женщины» откроется 21 февраля в Иркутске
Кубок Европы по дзюдо в Италии: иркутянин – серебряный призер
Прогноз погоды в Иркутске: 20 февраля днем будет +2
Задержан водитель, сбивший 17-летнего подростка в Братске
Двое мужчин погибли на пожаре в Иркутской области
ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки
Конокрады украли двух лошадей в Иркутском районе
«СтудЗима 2019» стартовала в Иркутской области
Готовность Иркутской области к пожароопасному периоду и паводкам обсудят на площадке ЗакСобрания
Водителя, сбившего 17-летенего школьника, разыскивают в Братске
В Бурятии внук зарезал деда из-за оскорблений
Мошенница заплатила таксисту билетом банка приколов в Братске
В Братске инсценировали бой с моджахедами
Пожар в Братске: из девятиэтажного дома спасли 8 человек
Мужчину, пропавшего без вести 22 года назад, ищут в Иркутской области
Иркутская команда отобрана на чемпионат России по керлингу
Помогите найти! Пенсионер пропал в Ангарске