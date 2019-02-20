Выставка «География вампиловских постановок» открылась в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:26 2019-02-20T04:26:10+03:00

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Творчество знаменитого иркутского драматурга Александра Вампилова ценится не только на его малой родине, по всей России, но и за рубежом. Спектакли по произведениям писателя ставят во Франции, Кореи, Японии и многих других странах. Его имя звучит поныне с афиш. Так, решено было открыть в Культурном центре Александра Вампилова в Иркутске выставку «География вампиловских постановок».

- В экспозиции представлены афиши и плакаты различных театров и сценических площадок России и зарубежных стран, - рассказали в Культурном центре Александра Вампилова. - Среди них: французская афиша к спектаклю «Старший сын», плакат постановки «Прощание в июне» с японской сценической площадки. Посетители также смогут увидеть афиши спектаклей по пьесам Александра Вампилова красноярского, севастопольского драматических театров, ряда театров Москвы и Санкт-Петербурга.

И, конечно, в подборке есть афиши и иркутских театров. Как отмечают в центре, без них «География вампиловских постановок» была бы неполной. Ведь именно здесь в Иркутске Александр Валентинович писал свои пьесы и рассказы.

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ИСТОЧНИК KP.RU