СЕГОДНЯ 05:05 2019-02-20T05:06:21+03:00

Десять медалей: конькобежцы Иркутской области победили на всероссийских соревнованиях. Фото: Министерство спорта Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Сборная Иркутской области вернулась с всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки» среди обучающихся общеобразовательных организаций зоны «Восток». Школьники завоевали первое командное место.

- Соревнования проходили в Омске, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – За первые места боролись более 70 спортсменов из Иркутской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев.

Три золотых медали в копилку иркутской сборной принес ангарчанин Алексей Бердников, он же завоевал еще и серебро. Четыре золотых медали добавила иркутянка Софья Татуревич. Две бронзы – у Анжелы Качуровой из Иркутска.

Благодаря этим медалям сборная Приангарья вышла на первое место в командном зачете. Второе – у красноярцев, третье – у спортсменов Алтайского края.

Читайте также:

Лыжный марафон серии Russialoppet в Иркутске: все на БАМ!

Афиша выставок в Иркутске на март 2019: образ женщины, иллюстрации, скульптуры, животные и их детеныши, и многое другое

ИСТОЧНИК KP.RU