2019-02-20T05:06:21+03:00
Спорт

Десять медалей: конькобежцы Иркутской области победили на всероссийских соревнованиях

Турнир назывался «Серебряные коньки»
Мария КНЯЗЕВА
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Десять медалей: конькобежцы Иркутской области победили на всероссийских соревнованиях. Фото: Министерство спорта Иркутской областиДесять медалей: конькобежцы Иркутской области победили на всероссийских соревнованиях. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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Сборная Иркутской области вернулась с всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Серебряные коньки» среди обучающихся общеобразовательных организаций зоны «Восток». Школьники завоевали первое командное место.

- Соревнования проходили в Омске, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – За первые места боролись более 70 спортсменов из Иркутской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев.

Три золотых медали в копилку иркутской сборной принес ангарчанин Алексей Бердников, он же завоевал еще и серебро. Четыре золотых медали добавила иркутянка Софья Татуревич. Две бронзы – у Анжелы Качуровой из Иркутска.

Благодаря этим медалям сборная Приангарья вышла на первое место в командном зачете. Второе – у красноярцев, третье – у спортсменов Алтайского края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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