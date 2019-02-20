СЕГОДНЯ 05:59 2019-02-20T05:59:11+03:00

Задержан карманник, укравший телефон во время драки в иркутском кафе. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Камеры видеонаблюдения одного из кафе на улице Дзержинского в Иркутске засняли, как молодой человек похитил дорогой сотовый у 23-летней девушки. Вор воспользовался тем, что между гостями заведения завязалась потасовка. Пока иркутянка пыталась разнять драку, он незаметно вытащил у нее мобильник из заднего кармана брюк. Полицейские изъяли записи с камер и, изучив их, смогли сначала установить личность похитителя, а затем и задержать его.

-Им оказался 27-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Оказалось, что два года назад он уже был судим за аналогичное преступление. Сыщики выясняют все детали случившегося, на время расследования карманника поместили в изолятор. Полицейские считают, что он может быть причастен и к другим ограблениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU