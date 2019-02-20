СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-20T07:30:58+03:00

Около 300 жилых домов в Улан-Удэ остались без отопления и горячей воды. Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Тепла там не будет ближайшие 6 часов

Изменить размер текста: A A

Коммунальные службы прекратили на время подачу горячей воды и отопления в 292 жилых дома из-за аварии на тепломагистрали. С 10 часов утра без тепла останутся также 13 детских садов, 6 школ и 4 медицинских учреждения. Аварию устраняют 2 бригады рабочих и 10 единиц тяжелой техники. Восстановить подачу тепла в квартиру рабочие планируют через 6 часов.

- Мы должны максимально быстро справиться с последствиями аварии,- подчеркнул и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Жители не должны почувствовать резкого похолодания в домах.

Глава города лично смотрит за ходом работ. Сейчас на улице Пушкина работают сразу 2 сварочных генератора, которые латают прорыв на подающем трубопроводе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свой страх и риск: более 40 машин в выходные незаконно выехали на лед Байкала. Сотрудники МЧС рассказали о том, какой штраф может грозить нарушителям. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU