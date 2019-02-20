Около 300 жилых домов в Улан-Удэ остались без отопления и горячей воды
Коммунальные службы прекратили на время подачу горячей воды и отопления в 292 жилых дома из-за аварии на тепломагистрали. С 10 часов утра без тепла останутся также 13 детских садов, 6 школ и 4 медицинских учреждения. Аварию устраняют 2 бригады рабочих и 10 единиц тяжелой техники. Восстановить подачу тепла в квартиру рабочие планируют через 6 часов.
- Мы должны максимально быстро справиться с последствиями аварии,- подчеркнул и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Жители не должны почувствовать резкого похолодания в домах.
Глава города лично смотрит за ходом работ. Сейчас на улице Пушкина работают сразу 2 сварочных генератора, которые латают прорыв на подающем трубопроводе.
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ИСТОЧНИК KP.RU