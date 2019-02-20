2019-02-20T07:30:58+03:00
Общество

Около 300 жилых домов в Улан-Удэ остались без отопления и горячей воды

Тепла там не будет ближайшие 6 часов
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Около 300 жилых домов в Улан-Удэ остались без отопления и горячей воды. Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ.Около 300 жилых домов в Улан-Удэ остались без отопления и горячей воды. Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Изменить размер текста:

Коммунальные службы прекратили на время подачу горячей воды и отопления в 292 жилых дома из-за аварии на тепломагистрали. С 10 часов утра без тепла останутся также 13 детских садов, 6 школ и 4 медицинских учреждения. Аварию устраняют 2 бригады рабочих и 10 единиц тяжелой техники. Восстановить подачу тепла в квартиру рабочие планируют через 6 часов.

- Мы должны максимально быстро справиться с последствиями аварии,- подчеркнул и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Жители не должны почувствовать резкого похолодания в домах.

Глава города лично смотрит за ходом работ. Сейчас на улице Пушкина работают сразу 2 сварочных генератора, которые латают прорыв на подающем трубопроводе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свой страх и риск: более 40 машин в выходные незаконно выехали на лед Байкала. Сотрудники МЧС рассказали о том, какой штраф может грозить нарушителям. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Узнала себя в соцсетях: ангарчанка, подбросившая в роддом младенца, пришла в полицию
Задержан карманник, укравший телефон во время драки в иркутском кафе
Десять медалей: конькобежцы Иркутской области победили на всероссийских соревнованиях
Выставка «География вампиловских постановок» открылась в Иркутске
Эвакуировали 500 человек: пожар в общежитии Иркутска утром 20 февраля
Живопись, скульптура, мозаика: выставка «Образ женщины» откроется 21 февраля в Иркутске
Кубок Европы по дзюдо в Италии: иркутянин – серебряный призер
Прогноз погоды в Иркутске: 20 февраля днем будет +2
Задержан водитель, сбивший 17-летнего подростка в Братске
Двое мужчин погибли на пожаре в Иркутской области
ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки
Конокрады украли двух лошадей в Иркутском районе
«СтудЗима 2019» стартовала в Иркутской области
Готовность Иркутской области к пожароопасному периоду и паводкам обсудят на площадке ЗакСобрания
Водителя, сбившего 17-летенего школьника, разыскивают в Братске
В Бурятии внук зарезал деда из-за оскорблений
Мошенница заплатила таксисту билетом банка приколов в Братске
В Братске инсценировали бой с моджахедами
Пожар в Братске: из девятиэтажного дома спасли 8 человек
Мужчину, пропавшего без вести 22 года назад, ищут в Иркутской области
Иркутская команда отобрана на чемпионат России по керлингу
Помогите найти! Пенсионер пропал в Ангарске