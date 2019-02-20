СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-20T10:10:40+03:00

Иркутянку, напавшую на дочь с ножом, отправили на принудительное лечение. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Иркутский районный суд освободил от уголовной ответственности мать, которая пыталась убить свою 5-летнюю дочь. Женщина, взяв кухонный нож, решила лишить жизни ребенка. Им она ударила девочку в грудь, плечо, последний удар она нанесла себе. Они выжили лишь благодаря соседям, которые пришли на помощь, услышав крики.

- Ее освободили от уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе Иркутского районного суда. – Психолого-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что в момент нападения она была не в себе.

По решению суда, женщину отправили на принудительное психиатрическое лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU