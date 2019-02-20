Двое безработных, угрожая топором, ограбили семью пенсионеров в Бурятии

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-20T10:38:40+03:00

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Семья пенсионеров из села Выдрино Кабанского района Бурятии чудом выжила после нападения преступников. Поздно ночью к ним в квартиру ворвались неизвестные в масках и начали угрожать ножом и топором. Добычей грабителей стали ювелирные ценности, мобильные телефоны, коллекционные значки на сумму 27 тысяч рублей. 76-летний хозяин квартиры попытался остановить злоумышленников, но получил от них несколько ударов. После того, как преступники ретировались с награбленным, пенсионеры вызвали полицию.

- Разыскать налетчиков удалось по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия. – Ими оказались двое неработающих местных мужчин 38 и 36 лет. При обыске у них нашли часть награбленного.

Злоумышленники задержаны, возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU