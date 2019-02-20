2019-02-20T12:05:53+03:00
Общество

В Киренске памятник культуры и истории превратился в кафе

Перемены обнаружили бдительные горожане
Олег ФЕДОРОВ
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В Киренске памятник культуры и истории превратился в кафеВ Киренске памятник культуры и истории превратился в кафеФото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)
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То, что деревянная постройка на улице Урицкого, в Киренске, которая всегда относилась к памятникам культуры и истории города, внезапно превратилась в увеселительное заведение, заметила бдительная местная жительница. Женщину возмутило, то, что над входом в это здание появилась вывеска на надписью кафе и она обратилась в районную прокуратуру. После проверки выяснилось, что новый собственник здания сделал небольшую перепланировку: заменил деревянные окна на пластиковые, облагородил парадный вход. Но документов на одобрения от службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области у предпринимателя не оказалось.

- Более того, администрация Киренского городского поселения не согласовывала перевод дома из жилого в нежилой,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – В адрес службы охраны памятников таких запросов никогда не поступало.

Районная прокуратура отменила постановление о переводе здания из жилого в нежилое. А администрация Киренского района уже подала в суд на собственника, чтобы вернуть зданию первоначальный статус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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