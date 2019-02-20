2019-02-20T13:48:20+03:00
Происшествия

В ТРК «Комсомолл» в Иркутске сработала ложная пожарная тревога

Произошел технических сбой на противопожарной сигнализации
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В ТРК «Комсомолл» в Иркутске сработала ложная пожарная тревога.В ТРК «Комсомолл» в Иркутске сработала ложная пожарная тревога.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вечером 20 февраля в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» сработала пожарная тревога. Сообщение об этом поступило в пожарную службу Иркутска. Персонал посетители здания начали эвакуировать. Расчеты спасателей уже были в пути. К счастью их помощь не потребовалась

- Источника дыма не нашли, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Собственник здания рассказал о сбое в пожарной сигнализации.

В ведомстве уточнили, что владелец торгового комплекса проведет внутреннюю проверку инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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