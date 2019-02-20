2019-02-20T14:49:52+03:00
Общество

50 ледовых переправ открыли в Иркутской области

Инспекторы МЧС напомнили о мерах безопасности
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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50 ледовых переправ открыли в Иркутской области.50 ледовых переправ открыли в Иркутской области.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области продолжают открывать новые переправы. На 214 километре дороги «Магистральный – Кутима» открыли зимник через реку Моголь. Замеры толщины льда показали, что дорога выдержит технику весом до 50 тонн.

Новая переправа стала уже 50-ой ледовой дорогой открытой в Иркутской области. Для многих жителей отдаленных территорий, зимники единственная возможность быстро добраться до «большой земли», чтобы получить медицинскую помощь и продукты.

- Замеры толщины льда по всей трассе проводятся утром и вечером, а в оттепель и днем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Иркутской области. – Переправы регулярно очищают от снега, чтобы он не утеплял лед.

Спасатели напоминают, что на зимниках запрещено выезжать за оградительные вешки и бурить лунки для рыбалки. При выезде на лед рекомендуется отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла и открыть боковые двери для того, чтобы в случае провала успеть покинуть автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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