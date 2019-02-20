СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-20T14:49:52+03:00

50 ледовых переправ открыли в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области продолжают открывать новые переправы. На 214 километре дороги «Магистральный – Кутима» открыли зимник через реку Моголь. Замеры толщины льда показали, что дорога выдержит технику весом до 50 тонн.

Новая переправа стала уже 50-ой ледовой дорогой открытой в Иркутской области. Для многих жителей отдаленных территорий, зимники единственная возможность быстро добраться до «большой земли», чтобы получить медицинскую помощь и продукты.

- Замеры толщины льда по всей трассе проводятся утром и вечером, а в оттепель и днем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Иркутской области. – Переправы регулярно очищают от снега, чтобы он не утеплял лед.

Спасатели напоминают, что на зимниках запрещено выезжать за оградительные вешки и бурить лунки для рыбалки. При выезде на лед рекомендуется отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла и открыть боковые двери для того, чтобы в случае провала успеть покинуть автомобиль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуировали 500 человек: пожар в общежитии Иркутска утром 20 февраля. Одного человека увезли в больницу. Подробнее.

Двое мужчин погибли на пожаре в Иркутской области. Трагедия произошла в селе Баклаши Шелеховского района. Подробнее.

Пожар в Братске: из девятиэтажного дома спасли 8 человек. Еще 50 жильцов покинули многоэтажку до приезда спасателей. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU