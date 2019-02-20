50 ледовых переправ открыли в Иркутской области
В Иркутской области продолжают открывать новые переправы. На 214 километре дороги «Магистральный – Кутима» открыли зимник через реку Моголь. Замеры толщины льда показали, что дорога выдержит технику весом до 50 тонн.
Новая переправа стала уже 50-ой ледовой дорогой открытой в Иркутской области. Для многих жителей отдаленных территорий, зимники единственная возможность быстро добраться до «большой земли», чтобы получить медицинскую помощь и продукты.
- Замеры толщины льда по всей трассе проводятся утром и вечером, а в оттепель и днем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Иркутской области. – Переправы регулярно очищают от снега, чтобы он не утеплял лед.
Спасатели напоминают, что на зимниках запрещено выезжать за оградительные вешки и бурить лунки для рыбалки. При выезде на лед рекомендуется отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла и открыть боковые двери для того, чтобы в случае провала успеть покинуть автомобиль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эвакуировали 500 человек: пожар в общежитии Иркутска утром 20 февраля. Одного человека увезли в больницу. Подробнее.
Двое мужчин погибли на пожаре в Иркутской области. Трагедия произошла в селе Баклаши Шелеховского района. Подробнее.
Пожар в Братске: из девятиэтажного дома спасли 8 человек. Еще 50 жильцов покинули многоэтажку до приезда спасателей. Подробнее.
ИСТОЧНИК KP.RU