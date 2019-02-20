Прогноз погоды в Иркутске: 21 февраля днем +3 градуса

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-20T15:49:41+03:00

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В Иркутске 21 февраля - переменная облачность, снега не ожидается. Ветер ночью будет переменный со скоростью до 5 м/с, днём станет юго-восточным 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -12,-14, днём столбики уличных термометров покажут +1, +3 градуса.

- По области – переменная облачность, без осадков, в северных районах местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер ожидается юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, в северных районах порывы до 12 м/с.

Температура ночью в Приангарье -12,-17 градусов, в пониженных формах рельефа -22,-27, в северных и северо-западных районах -7,-12, при прояснении -17,-22. Днём 21 февраля будет +3,-2, местами -5,-10. В западных районах Иркутской области, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде до +9.

ИСТОЧНИК KP.RU