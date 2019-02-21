Выставка котят редких пород пройдет в Иркутске 24 февраля
В Иркутском краеведческом музее, в отделе природы, 24 февраля пройдет выставка котят редких и традиционных пород. Так, иркутяне могут увидеть котят персидской, экзотической, курильской, британской, шотландской, сиамо-ориентальной пород, а также мейн-кунов, девон-рексов и корниш-рексов.
- Выставка-ярмарка будет работать один день, - сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея. – Вход по ценам билетов музея.
Посмотреть на представителей редкого вида кошачьих можно будет с 12.00 до 17.00.
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