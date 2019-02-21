2019-02-21T03:31:34+03:00
Общество

Выставка котят редких пород пройдет в Иркутске 24 февраля

Расположат хвостатых в Краеведческом музее
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка котят редких пород пройдет в Иркутске 24 февраляВыставка котят редких пород пройдет в Иркутске 24 февраляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутском краеведческом музее, в отделе природы, 24 февраля пройдет выставка котят редких и традиционных пород. Так, иркутяне могут увидеть котят персидской, экзотической, курильской, британской, шотландской, сиамо-ориентальной пород, а также мейн-кунов, девон-рексов и корниш-рексов.

- Выставка-ярмарка будет работать один день, - сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея. – Вход по ценам билетов музея.

Посмотреть на представителей редкого вида кошачьих можно будет с 12.00 до 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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