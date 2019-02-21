СЕГОДНЯ 03:48 2019-02-21T03:48:43+03:00

Кубок мира по санному спорту: на шестом этапе спортсмены из Братска завоевали три медали. Фото: Минспорта Иркутской области

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В немецком Оберхофе накануне завершились соревнования шестого этапа Кубка мира по санному спорту среди юниоров.

- Спортсмены из Братска завоевали три медали, - сообщает пресс-служба Министерства спорта иркутской области. – Все они - воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова. Тренер ребят Дмитрий Смирнов.

Михаил Карнаухов и Юрий Чирва, выступая в двухместных экипажах, заняли первое место. Бронзовую медаль в одноместных санях завоевала Диана Логинова.

В ближайшее время они примут участие в финальных соревнованиях IX зимней Спартакиады учащихся России по санному спорту, которые с 24 по 28 февраля пройдут на санной трассе в Братске.

ИСТОЧНИК KP.RU