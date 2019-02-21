Ночью 21 февраля горело здание на территории «Усольехимпрома» в Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:44 2019-02-21T05:01:49+03:00

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Сегодня ночью, 21 февраля, горело неэксплуатируемое здание на территории неработающего сейчас завода «Усольехимпром». По предварительным данным, это был поджог.

- Здание загорелось во втором часу ночи, горел третий этаж, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – в 01.38 пожар был локализован, в 01.40 – ликвидирован.

В итоге закопчены потолок и стены на площади 60 кв. метров. Напомним, это уже не первый пожар на территории предприятия с начала года. И основные причины возгораний – поджоги. Виновных ищут. С 7-го февраля на территории действует режим ЧС.

- Все произошедшие пожары связаны с ведением незаконной деятельности на территории промплощадки, нелегальным проникновением неустановленных лиц на частную территорию в целях совершения преступлений, - говорит начальник главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов. - Работа охранных предприятий недостаточна, а административное воздействие на сложившуюся ситуацию малоэффективно. Требуется принятие срочных мер по предотвращению происшествий на предприятии химической промышленности: последствия могут быть непредсказуемыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU