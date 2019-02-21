СЕГОДНЯ 05:58 2019-02-21T06:13:15+03:00

Задержан иркутянин, похитивший деньги и документы у пенсионерки. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вор отобрал ее сумку, когда женщина возвращалась с работы

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Жительница Иркутска возвращалась домой с работы, когда на улице Флотская к ней подбежал молодой парень и с силой выхватил сумку, в которой были документы и деньги. Пожилая женщина не смогла дать отпор грабителю, но вот его лицо она запомнила.

Иркутянка подробно описала внешность налетчика, полицейские составили ориентировку, по ней-то вора и задержали.

- Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Наркозависимый мужчина уже привлекался за аналогичные преступления.

Пока сыщики выясняют все детали случившегося, грабителя поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU