2019-02-21T07:41:41+03:00
Здоровье

Больной пневмонией помогли «искусственные легкие»: в Улан-Удэ спасли 34-летнюю учительницу

Обычный кашель обернулся смертельно опасной болезнью
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Больной пневмонией помогли «искусственные легкие»: в Улан-Удэ спасли 34-летнюю учительницу. Фото: пресс-служба республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко.Больной пневмонией помогли «искусственные легкие»: в Улан-Удэ спасли 34-летнюю учительницу. Фото: пресс-служба республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко.
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«Искусственные легкие» помогли спасти жизнь 34-летней учительницы начальных классов из села Новая Брянь в Бурятии. Простуда переросла в смертельно опасную болезнь. И только сложнейшая процедура, которую провели врачи, помогли вытащить человека буквально с того света.

А началось все с обычного кашля, в январе педагог, хозяйка и мать двоих детей, обратилась к терапевту с жалобами на одышку. С двухсторонней пневмонией ее доставили в местную больницу. Но с каждым днем состояние учительницы становилось все хуже. Тогда больную срочно отправили в Улан-Удэ.

- Легкие не справлялись с нагрузкой, ее перевели на искусственную вентиляцию, - сообщили в пресс-службе республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко. – Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сложнейшая процедура длилась 22 дня. Каждый час медики отслеживали 16 жизненно важных показателей. И вот, спустя 35 суток, учительница смогла дышать сама.

- Спасибо всем врачам, медсестрам, санитарочкам, что вы боролись за мою жизнь, - поблагодарила своих спасителей женщина. – Вы вернули моим близким дочь, сестру, жену и, главное, маму моим детям.

В ближайшее время пациентку ожидает долгожданная выписка, после которой она воссоединится со своей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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