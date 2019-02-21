СК: бывшего полицейского из Тайшета будут судить за хранение наркотиков и подлог
В Иркутской области завершилось расследование дела бывшего полицейского, которого обвиняют в хранении наркотиков и служебном подлоге. По версии следствия, экс-оперативник хотел добиться высоких показателей своей работы. Для этого он обманул своего знакомого, который и подбросил запрещенные вещества ранее судимому наркоману.
- После того, как наркозависимого мужчину задержали, на него начали давить, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Бывший полицейский заставил его оговорить себя и дать ложные показания.
Сыщики смогли найти достаточно улик вины экс-оперативника. Прокуратура уже утвердила обвинение. Дело передано в суд, который и вынесет приговор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчину, пропавшего без вести 22 года назад, ищут в Иркутской области. Месяц назад похожего человека видели в Ангарске. Подробнее.
За попытку вывезти краснокнижных соколов из Иркутска заграницу виновные получили до 2, 5 лет тюрьмы. 8 птиц оценили в 9 миллионов рублей. Подробнее.
ИСТОЧНИК KP.RU