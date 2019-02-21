СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-21T08:29:32+03:00

СК: бывшего полицейского из Тайшета будут судить за хранение наркотиков и подлог. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

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В Иркутской области завершилось расследование дела бывшего полицейского, которого обвиняют в хранении наркотиков и служебном подлоге. По версии следствия, экс-оперативник хотел добиться высоких показателей своей работы. Для этого он обманул своего знакомого, который и подбросил запрещенные вещества ранее судимому наркоману.

- После того, как наркозависимого мужчину задержали, на него начали давить, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Бывший полицейский заставил его оговорить себя и дать ложные показания.

Сыщики смогли найти достаточно улик вины экс-оперативника. Прокуратура уже утвердила обвинение. Дело передано в суд, который и вынесет приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU