Пожилая пара шиншилл вновь принесла потомство в Иркутской зоогалерее

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-21T14:17:16+03:00

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В Иркутской зоогалерее небольшое пополнение! Несмотря на то, что зоопарк готовится к полномасштабному переезду, питомцы продолжают жить в повседневном ритме. Так, пожилая пара шиншилл снова обзавелась потомством. На этот раз детеныш всего один. За то какой! Крупный и красивый!

Через месяц малыша отправят новому владельцу в Слюдянку. Фото: группа Иркутской зоогалереи.

- У него уже есть хозяин, - сообщили о судьбе новорожденного в Иркутской зоогалерее. – Его забронировал покупатель из Слюдянки.

Небольшой приплод связан с возрастом животных. Им уже около 8 лет! По меркам своего вида они уже достигли солидного возраста. Их средняя продолжительность жизни составляет 10 лет. Поэтому и родился всего один детеныш - силы уже не те. Всего эта пара за 6 лет в зоогалерее принесла около десятка мохнатых крох.

Несмотря на то, что по своей природе шиншиллы рождаются практически «взрослыми» и готовыми к самостоятельной жизни, грызуны трепетно берегут свое потомство. Хвостатые родители стараются держать своих малышей поближе к себе и не отпускают их далеко.

Увидеть семейство шиншилл можно будет еще месяц. Они уже выставлены на экспозиции.

У животных очень развит "материнский инстинкт". Фото: группа Иркутской зоогалереи.

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ИСТОЧНИК KP.RU