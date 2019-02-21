СК расследует гибель ребенка в роддоме Усть-Кута

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-21T14:50:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области выясняют обстоятельства гибели новорожденного в роддоме Усть-Кута. В больнице при родах скончался ребенок местной жительницы. Трагедия произошла в конце октября 2018 года.

Во время медосмотра врачи решили, что роды пройдут естественным путем и ситуация не требует вмешательства. Но, к сожалению, все пошло не по плану. Младенец родился мертвым. По результатам предварительной экспертизы, он погиб из-за острой внутриутробной асфиксии и признан мертворожденным.

– Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Допрошены врачи и родители ребенка.

Назначена повторная, более расширенная комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянку, напавшую на дочь с ножом, отправили на принудительное лечение. Экспертиза подтвердила ее невменяемость. Подробнее.

Узнала себя в соцсетях: ангарчанка, подбросившая в роддом младенца, пришла в полицию. Она родила ребенка в машине по дороге из Листвянки в Ангарск. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU