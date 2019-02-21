Бизнесмена, пытавшегося дать взятку полицейскому, осудили в Иркутске

СЕГОДНЯ 15:52 2019-02-21T15:52:36+03:00

Владелец кафе хотел заплатить 20 тысяч рублей, чтобы ему вернули изъятый товар

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В Иркутске вынесли обвинительный приговор за дачу взятки полицейскому. Во время проверки одного из городских кафе, оказалось, что там без лицензии торговали алкоголем. Полицейские изъяли весь запас спиртного. Бизнесмен, пытаясь решить «проблему», договорился с оперативником о встрече. За помощь в возврате товара он предложил полицейскому 20 тысяч рублей.

- Предприниматель был задержан в момент передачи денег, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Собранных улик хватило, чтобы доказать вину владельца кафе. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Ему также нужно будет выплатить штраф пятикратный сумме взятки. Предприниматель попытался обжаловать решение и подал апелляцию, которая была отклонена.

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ИСТОЧНИК KP.RU