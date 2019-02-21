Иркутяне заметили актера драмтеатра Дмитрия Акимова в сериале на Первом канале

СЕГОДНЯ 16:01 2019-02-21T16:01:29+03:00

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С недавнего времени иркутяне начали делиться друг с другом эпизодом из сериала «Гадалка» в социальных сетях. Сериал стартовал с 11 февраля на первом канале. В нем сыщик (Михаил Пореченков) работает в паре с девушкой, у которой есть экстрасенсорные способности. Они вместе распутывают преступления и находят убийц. И вот в одной из серий на экране появляется наркокурьер, которого убивают. Заядлые иркутские театралы узнали в нем актера драматического театра Охлопкова Дмитрия Акимова. Правда, сам актер в своем паблике в соцсетях написал что не надо раздувать из мухи слона, это всего лишь эпизод.

- Меня нет пока в кино, - говорит корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Дмитрий Акимов. – Я не считаю это каким-то достижением ей Богу. Надеюсь, что в будущем будут новые большие роли.

Сейчас играет в труппе драматического театра Евгения Онегина в одноименном спектакле, крупье в «Игроке» Достоевского и Бенволио в «Ромео и Джульетте». Кстати, с недавнего времени его назначили главным режиссером черемховского драматического театра имени В.П. Гуркина, спектакли которого знают и любят иркутяне. Но и в кинематографе его очень многое привлекает, и он надеется, что в будущем освоится и в этой творческой стихии. Ведь эта роль у Дмитрия не первая, он уже снимался в монгольских и бурятских кинолентах.

– Пока я делаю свое дело здесь и должен его делать на 100%, - отвечает Дмитрий на вопрос о возможном переезде в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU