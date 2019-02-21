Прогноз погоды в Иркутске: 22 февраля будет 0 градусов, днем – усиление ветра

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-21T16:29:58+03:00

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В Иркутске 22 февраля - переменная облачность. Синоптики говорят, что ночью и днем осадков не будет, а вот вечером пойдет небольшой снег. Ветер ночью подует юго-восточный со скоростью 4-9 м/с, днем сменится на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9,-11, днём будет около 0 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днем небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет юго-западный, юго-восточный с переходом к утру на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, поземки.

Температура в Приангарье ночью -9,-14, в пониженных формах рельефа -19,-24, в северных и западных районах Иркутской области при облачной погоде ожидается -2,-7, в верхнеленских районах -18,-23, местами -11,-16. Днём 22 февраля ожидается +2,-3, местами -8,-13.

ИСТОЧНИК KP.RU