2019-02-22T04:18:20+03:00
Происшествия

Инспекторы ДПС в Иркутске задержали на посту машину с наркотиками

У пассажирки нашли 41 дозу
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: МВД России по Иркутской областиФото: МВД России по Иркутской области
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В Иркутске на контрольно-пропускном пункте «Качуг» инспекторы ДПС остановили машину ля проверки. В ней ехали два мужчины и две женщины. После того, как полицейские узнали, что одна из пассажирок была судима за незаконный оборот наркотиков, к месту выехали следователи.

- При осмотре 43-летней женщины у нее в кармане были обнаружены так называемые «чеки», всего 41 доза, - сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.

В отношении женщины заведено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконная перевозка наркотических средств в крупном размере». Ей грозит до 10 лет лишения свободы. А следователям и полицейским предстоит выяснить источник поставки запрещенных веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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