2019-02-22T04:35:57+03:00
Происшествия

За незаконную рубку леса в Иркутской области мужчину приговорили к лишению свободы

1 год и 3 месяца житель Чунского района проведет в колонии общего режима
Мария КНЯЗЕВА
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За незаконную рубку леса в Иркутской области мужчину приговорили к лишению свободыЗа незаконную рубку леса в Иркутской области мужчину приговорили к лишению свободыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области Чунский районный суд вынес приговор в отношении «черного» лесоруба. Суд признал мужчину виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Делянка была обнаружена еще в 2017 году. Следователи установили, что 39-летний житель вырубал лес под прикрытием предпринимательской деятельности. Рабочие думали, что вырубка законна.

- Незаконным путем на территории Неванского лесничества добыто 215 кубометров древесины, - сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. - Общий ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил более 800 тысяч рублей.

Накануне в суде вина мужчины была доказана, его приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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