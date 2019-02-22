СЕГОДНЯ 07:21 2019-02-22T07:21:03+03:00

Из-за пожара на Иркутской станции переливания крови эвакуировали 200 человек. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В пожарную службу Иркутска поступило сообщение, о том, что сработала сигнализация в здании городской станции переливания крови. Персонал здания и посетителей эвакуировали.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Иркутской области. – Всего на улицу вывели около 200 человек.

В МЧС выясняют причины случившегося.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Как рассказали спасатели, загорелся утеплитель фасада здания на площади в 5 квадратных метров. Инспекторы пожарного надзора выясняют причины случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU