Грабителя, напавшего на 84-летнего пенсионера, задержали в Иркутске
Рядовая прогулка в магазин за продуктами закончилась для 84-летнего пенсионера в отделении полиции. Пожилой иркутянин зашел по пути в банк и снял со своего счета 27 тысяч рублей. Поблизости стоял мужчина, который увидел, как дедушка убирает деньги в карман куртки. И решил отнять их.
Проследив за дедушкой, он зашел с ним в магазин, а затем и до его квартиры. Подкараулив пожилого человека в подъезде, он напал на него и силой отнял сбережения. Полицейские изучив записи с камер видеонаблюдения смогли найти и задержать налетчика. Им оказался 49-летний ранее судимый местный житель.
Грабителя, напавшего на 84-летнего пенсионера, задержали в Иркутске.Видео допроса.ГУ МВД по Иркутской области
- Я толкнул его, мужчина присел на ступеньки, - рассказывает об ограблении задержанный икрутянин. - Пошарил в его карманах и забрал деньги.
Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU