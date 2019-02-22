СЕГОДНЯ 08:13 2019-02-22T09:43:37+03:00

Грабителя, напавшего на 84-летнего пенсионера, задержали в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Он увидел как пожилой мужчина снял 27 тысяч рублей и проследил за ним до его квартиры [видео]

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Рядовая прогулка в магазин за продуктами закончилась для 84-летнего пенсионера в отделении полиции. Пожилой иркутянин зашел по пути в банк и снял со своего счета 27 тысяч рублей. Поблизости стоял мужчина, который увидел, как дедушка убирает деньги в карман куртки. И решил отнять их.

Проследив за дедушкой, он зашел с ним в магазин, а затем и до его квартиры. Подкараулив пожилого человека в подъезде, он напал на него и силой отнял сбережения. Полицейские изучив записи с камер видеонаблюдения смогли найти и задержать налетчика. Им оказался 49-летний ранее судимый местный житель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/693447" frameborder="0"></iframe> Грабителя, напавшего на 84-летнего пенсионера, задержали в Иркутске.Видео допроса.ГУ МВД по Иркутской области

- Я толкнул его, мужчина присел на ступеньки, - рассказывает об ограблении задержанный икрутянин. - Пошарил в его карманах и забрал деньги.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU