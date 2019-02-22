2019-02-22T09:32:13+03:00
Происшествия

Житель Братска едва не убил своего приятеля во время пьяной драки

Его приговорили к 4 годам лишения свободы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Житель Братска едва не убил своего приятеля во время пьяной драки.Житель Братска едва не убил своего приятеля во время пьяной драки.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Посиделки с алкоголем чуть не обернулись трагедией. В Братске вынесли приговор местному жителю, который с ножом в руках напал на своего друга.

Двое братчан распивали алкоголь, когда под градусом спиртного между ними не начался конфликт. Словесная перепалка переросла в потасовку. Тогда 28-летний мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил своего друга в шею и грудь.

- Здоровью потерпевшего был нанесен тяжкий вред, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Нападавший был признан виновным.

Суд приговорил вспыльчивого мужчину к 4 годам лишения свободы. Кроме того, региональный фонд медицинского страхования выставил ему счет за лечение бывшего товарища.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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