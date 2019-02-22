2019-02-22T13:00:29+03:00
Здоровье

Вторую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 16 часов подряд

Впервые иркутские врачи трансплантировали печень самостоятельно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Вторую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 16 часов подряд. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.Вторую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 16 часов подряд. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.
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В Иркутске во второй раз провели пересадку печени. Это первый самостоятельный опыт местных врачей. Кропотливая и напряженная операция длилась 16 часов.

- Органы изъяли у умершего донора, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. – Печень пересадили женщине. Две почки – еще двум пациентам, все они находились в неизлечимой стадии заболевания. Их состояние можно считать удовлетворительным.

Женщина, которой трансплантировали новый здоровый орган, рассказала, что видела репортаж о первой операции. Мария ( именно так зовут пациентку. Прим. ред.) рассказала, что это придало ей надежд и решимости.

– До операции я чувствовала себя очень тяжело, - вспоминает те дни Мария. – Поэтому не задумывалась ни на минуту.

Всего в региональном листе ожидания на пересадку печени находится около 20 человек. Но из-за сложности самой операции и трудностей в поиске донора, врачи планируют провести 3-5 трансплантаций за 2019 год.

Напомним, что первая в Иркутске операция по пересадке печени прошла 28 ноября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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