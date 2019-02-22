2019-02-22T14:55:29+03:00
Недвижимость

Около 10 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях в Иркутске

К 19.30 теплоснабжение было восстановлено
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Около 10 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях в Иркутске.Около 10 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске коммунальные службы устраняли последствия аварии на городских сетях. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, неполадки обнаружили 22 февраля около 4 часов утра. Без тепла остались жильцы около 10 домов на улицах Красных Мадьяр, Карла Либкнехта и Советская.

- Подрядчики передали, что ремонтные работы завершаются, - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. – К 19:30 теплоснабжение было восстановлено.

Трубы уже начали нагреваться, в ближайшее время тепло поступит и в квартиры иркутян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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