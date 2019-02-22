2019-02-22T15:24:17+03:00
Общество

Плата за вывоз отходов для предпринимателей Иркутской области будет снижена в три раза

Об этом заявил спикер ЗакСобрания региона Сергей Сокол
Яна ЛИСИНА
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Снижая нагрузку на предпринимателей, мы защищаем интересы людей. Так считает председатель областного парламента Сергей Сокол. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями Иркутской области и представителями ООО «РТ-НЭО» – регионального оператора по обращению с ТКО в зоне «Юг».

- Депутатам Заксобрания начали поступать жалобы от жителей региона, которые получают новые счета и видят, что стоимость оплаты услуг за вывоз мусора сильно отличается от той, что была в предыдущих квитанциях, - пояснил Сергей Сокол. - Много тревожных вопросов задают и предприниматели, которые опасаются, что расходы на уборку мусора вырастут в разы.

По словам представителя регоператора Артема Мищенко, основным фактором повышения является увеличение нормативного образования отходов. Ситуация усугубляется и тем, что норматив един для представителей бизнеса из различных муниципальных образований Иркутской области.

Кроме того, региональный оператор до сих пор не заключил договоры и не выставил счета. Так, по словам генерального директора одной из торговых сетей Романа Селезнева, в прошлом году расходы на вывоз мусора составили 25 млн рублей, в этом году они могут вырасти до 160 млн рублей.

Сергей Сокол предложил в рабочем режиме отрабатывать все спорные моменты.

- Предлагаю снизить плату за мусор для предпринимателей в 3 раза. Снижая нагрузку на предпринимателей, мы, прежде всего, защищаем интересы людей, жителей области, – подчеркнул глава парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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