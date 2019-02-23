2019-02-23T04:42:26+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 23 февраля днем -3

По области до 0 градусов
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Прогноз погоды в Иркутске: 23 февраля днем -3.Прогноз погоды в Иркутске: 23 февраля днем -3.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 23 февраля - переменная облачность. Синоптики говорят, что ночью и днем осадков не будет. Подует северо-западный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха днём будет -1,-3.

- По области - переменная облачность, днем местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Днем в отдельных районах утром туман. Ветер будет северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, поземки.

Температура воздуха по области 0, -5. В пониженных формах рельефа до -9.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спелеологи обнаружили скелеты древних медвежонка и медведицы в Ботовской пещере, на севере Иркутской области. По словам исследователей, палеонтологи предполагают, что им может быть больше 100 тысяч лет. Подробности.

Пять верблюдов сожгли в Ангарске: мистический обряд проверит прокуратура. Видео со странным ритуалом вызвало возмущение у пользователей соцсетей и бурятских шаманов. Подробности.

Мать с четырьмя детьми спасли на пожаре в Иркутске. Пожар произошел в доме по улице Автомобильная возле Кайской рощи. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Плата за вывоз отходов для предпринимателей Иркутской области будет снижена в три раза
Около 10 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях в Иркутске
ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле
Вторую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 16 часов подряд
Пропал без вести: в Иркутске ищут 23-летнего студента
«Ростелеком» предлагает сибирскому бизнесу кибербезопасность под ключ
Водителя, который дважды сел пьяным за руль, будут судить в Иркутской области
Житель Братска едва не убил своего приятеля во время пьяной драки
Грабителя, напавшего на 84-летнего пенсионера, задержали в Иркутске
Из-за пожара на Иркутской станции переливания крови эвакуировали 200 человек
Театры Иркутска готовят зрителям сразу три премьеры в марте 2019
За незаконную рубку леса в Иркутской области мужчину приговорили к лишению свободы
Инспекторы ДПС в Иркутске задержали на посту машину с наркотиками
23 февраля в Иркутске: в праздничные дни полиция будет проверять водителей на состояние опьянения
Прогноз погоды в Иркутске: 22 февраля будет 0 градусов, днем – усиление ветра
Иркутяне заметили актера драмтеатра Дмитрия Акимова в сериале на Первом канале
Бизнесмена, пытавшегося дать взятку полицейскому, осудили в Иркутске
СК расследует гибель ребенка в роддоме Усть-Кута
Пожилая пара шиншилл вновь принесла потомство в Иркутской зоогалерее
ДТП в Иркутске: таксист сбил 13-летнюю девочку на Синюшиной горе
Пьяный подростки избили и ограбили мужчину в Братске
СК: бывшего полицейского из Тайшета будут судить за хранение наркотиков и подлог
Больной пневмонией помогли «искусственные легкие»: в Улан-Удэ спасли 34-летнюю учительницу
«Ростелеком» в Иркутской области снизил число хищений на сетях связи