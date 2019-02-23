Прогноз погоды в Иркутске: 23 февраля днем -3

СЕГОДНЯ 04:42 2019-02-23T04:42:26+03:00

По области до 0 градусов

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В Иркутске 23 февраля - переменная облачность. Синоптики говорят, что ночью и днем осадков не будет. Подует северо-западный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха днём будет -1,-3.

- По области - переменная облачность, днем местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Днем в отдельных районах утром туман. Ветер будет северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, поземки.

Температура воздуха по области 0, -5. В пониженных формах рельефа до -9.

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ИСТОЧНИК KP.RU