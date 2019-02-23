2019-02-23T06:39:44+03:00
Происшествия

Житель Бурятии пытался из арбалета запустить в колонию стрелу с наркотиками

Его задержала охрана исправительного учреждения
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Житель Бурятии пытался из арбалета запустить в колонию стрелу с наркотиками. Фото: пресс-служба УФСИН России по Бурятии.Житель Бурятии пытался из арбалета запустить в колонию стрелу с наркотиками. Фото: пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Изменить размер текста:

В Улан-Удэ задержали молодого человека, который пытался доставить запрещенные вещества с помощью…арбалета! Необычного стрелка заметила охрана исправительной колонии №2, когда он выбирал место для выстрела, чтобы передать наркотики своему сообщнику. У него изъяли стрелу, к которой был привязан сверток с наркотиками.

- Им оказался 22-ух летний местный житель, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии. – Его передали полицейским.

Сыщики выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Инспекторы ДПС в Иркутске задержали на посту машину с наркотиками. У пассажирки нашли 41 дозу. Подробнее.

СК: бывшего полицейского из Тайшета будут судить за хранение наркотиков и подлог. Ради высоких показателей он подкинул наркотические вещества задержанному. Подробнее.

Грабителя, напавшего на 84-летнего пенсионера, задержали в Иркутске. Он увидел как пожилой мужчина снял 27 тысяч рублей и проследил за ним до его квартиры. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП в Иркутске: один человек пострадал в столкновении двух иномарок на улице Новаторов
ВХЛ: ХК «Ермак» уступил на выезде ХК «Югра» 4:1
Прогноз погоды в Иркутске: 23 февраля днем -3
Плата за вывоз отходов для предпринимателей Иркутской области будет снижена в три раза
Около 10 многоквартирных домов остались без тепла из-за аварии на теплосетях в Иркутске
ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле
Вторую операцию по пересадке печени провели в Иркутске: она длилась 16 часов подряд
Пропал без вести: в Иркутске ищут 23-летнего студента
«Ростелеком» предлагает сибирскому бизнесу кибербезопасность под ключ
Водителя, который дважды сел пьяным за руль, будут судить в Иркутской области
Житель Братска едва не убил своего приятеля во время пьяной драки
Грабителя, напавшего на 84-летнего пенсионера, задержали в Иркутске
Из-за пожара на Иркутской станции переливания крови эвакуировали 200 человек
Театры Иркутска готовят зрителям сразу три премьеры в марте 2019
За незаконную рубку леса в Иркутской области мужчину приговорили к лишению свободы
Инспекторы ДПС в Иркутске задержали на посту машину с наркотиками
23 февраля в Иркутске: в праздничные дни полиция будет проверять водителей на состояние опьянения
Прогноз погоды в Иркутске: 22 февраля будет 0 градусов, днем – усиление ветра
Иркутяне заметили актера драмтеатра Дмитрия Акимова в сериале на Первом канале
Бизнесмена, пытавшегося дать взятку полицейскому, осудили в Иркутске
СК расследует гибель ребенка в роддоме Усть-Кута
Пожилая пара шиншилл вновь принесла потомство в Иркутской зоогалерее
ДТП в Иркутске: таксист сбил 13-летнюю девочку на Синюшиной горе
Пьяный подростки избили и ограбили мужчину в Братске
СК: бывшего полицейского из Тайшета будут судить за хранение наркотиков и подлог
Больной пневмонией помогли «искусственные легкие»: в Улан-Удэ спасли 34-летнюю учительницу
«Ростелеком» в Иркутской области снизил число хищений на сетях связи