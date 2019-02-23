СЕГОДНЯ 06:39 2019-02-23T06:39:44+03:00

Житель Бурятии пытался из арбалета запустить в колонию стрелу с наркотиками. Фото: пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

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В Улан-Удэ задержали молодого человека, который пытался доставить запрещенные вещества с помощью…арбалета! Необычного стрелка заметила охрана исправительной колонии №2, когда он выбирал место для выстрела, чтобы передать наркотики своему сообщнику. У него изъяли стрелу, к которой был привязан сверток с наркотиками.

- Им оказался 22-ух летний местный житель, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии. – Его передали полицейским.

Сыщики выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU