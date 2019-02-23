2019-02-23T12:02:04+03:00
Авто

17-летний подросток за рулем авто столкнулась со встречной машиной в Ангарске

Десять ДТП с участием детей и подростков зарегистрировали в Иркутской области
Ольга БУЕВА
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17-летний подросток за рулем авто столкнулась со встречной машиной в Ангарске17-летний подросток за рулем авто столкнулась со встречной машиной в АнгарскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полиция Иркутской области призывает дети и их родителей быть внимательными. За эту неделю в регионе произошло десять аварий с участием детей.

Шесть - в областном центре и под Иркутском, сразу три из которых – на улице Шевцова.

Одна из самых ярких аварий произошла в Ангарске. В городе нефтехимиков за руль сел 17-летний подросток, который, конечно, не имел права управлять транспортом.

- Он взял машину у своей знакомой и решил покататься, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Это случилось 18 февраля. На одной из улиц парень попытался совершить обгон, но не просчитал маневр и столкнулся со встречным автомобилем.

Молодого человека с различными травмами и ущибами доставили в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Хозяйке машины, а также родителям подростка грозит наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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